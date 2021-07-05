Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, D-650 karayolu Osmaneli-İçmeler mevkisinde meydana geldi.

ART ARDA 3 ARAÇ ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan R.Ü. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyretmekte olan Saffet Mercan ve Z.M. kardeşlerin üzerinde bulunduğu motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten yere düşen Saffet Mercan'a, arkadan gelen H.G. yönetimindeki otomobil de çarptı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI, FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Savrulan Saffet Mercan, K.K. yönetimindeki otomobilin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletten savrulan Z.M. ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden polis ve jandarma ekipleri karayolunda trafiği durdurdu.

YARALI GENCİN DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Saffet Mercan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsinin ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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