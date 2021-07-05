Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, turizm acentası işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek S.S.’den zararını karşılamasını isteyince tartışma çıktı.

MARKETİN ÖNÜNDE BAŞINDAN VURDU

S.S.’yi tehdit ettiği iddia edilen H.A., iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra civardaki bir arkadaşının yanına giden H.A., marketin önünde oturduğu sırada, silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayetin ardından marketten bir kişinin kaçtığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheli şahsın kaçtığı otomobili Kestel İlçesi’nde yakaladı. Şüpheli şahsın cinayette kullandığı suç aleti de polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

CİNAYETİN SEBEBİ KRİPTO PARA

İsminin A.K.K.(22) olduğu öğrenilen silahlı saldırgan ile kaçtığı aracı kullanan A.S.(21) gözaltına alındı.

A.K.K'nin polise verdiği ilk ifadesinde, H.A.'ya 20 bin dolarlık kripto para hesabı açan S.S.'nin, 20 bin doları kaybetmesi üzerine H.A.'nın zararını karşılaması için S.S.'yi tehdit ettiği, sonrasında S.S.'nin kendisine tabanca ve fişek vererek cinayete azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

AZMETTİRİCİ BEYRUT'A KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen S.S.'nin yurt dışına kaçacağı ihbarını alan Bursa polisi, önce Sabiha Gökçen Havaalanı'na oradan Ankara Esenboğa Havaalanı'na geçen S.S.'yi, 00.40'ta Lübnan'ın Beyrut şehrine kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

Bursa'ya getirilen S.S., sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden H.A.’nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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