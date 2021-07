Türkiye Gazetesi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, sezonunun başlamasıyla uzun bir aradan sonra en hareketli günlerini yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, adeta akın akın geliyor. Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

"BU YOLLARI VATANIMIZ İÇİN TEPTİK"

Belçika’dan Tekirdağ’a gelmek için yolara düşen gurbetçi Zekeriya Çakar, Türkiye'ye gelebildikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Uzun yolculuktan geldik ve çok memnunuz. Tabii biraz da yorgunuz. Vatan sevgisi var, bu yolları vatanımız için teptik. Gerekli bütün testlerimizi yaptık. Ben ve hanım aşı olmuştuk. Zaten her gün daha iyiye gidiyoruz” dedi.

Almanya’dan Türkiye’ye gelen Reşat Oğuz, her gelişinde ayrı bir heyecan hissettiğini belirterek, “Ankara’da biraz konaklayacağız. Daha sonra Mersin’e gideceğiz. Her şey yolunda Allah'a şükürler olsun. Ülkemizi seviyoruz. Buraya her geldiğimizde ayrı bir duygu ile geliyoruz. Türkiye’ye adım attığımızda kendi toprağımıza geldiğimizi hissediyoruz. Nereyi dolaşırsanız dolaşın, Türk bayrağını gördüğünüzde kendi vatanınız olduğunu hissediyorsunuz.” şeklinde konuştu.

"MEMLEKET GİBİSİ YOK"

Memleketi Mardin’de bayramı geçirmek için geldiğini aktaran İdris Sayhan, memlekette kendilerini güvende hissettiklerini söyleyerek, “Türkiye’ye ilk adımı attık. Bu heyecanı ancak gurbetçiler bilir. Yolculuğumuz iyi geçti. Dün akşam saatlerinde yolla çıktık. Bulgaristan’da konakladık, uykumuzu aldık. Vatanımıza ulaştığımız için Allah'a şükürler olsun." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de yaşayan vatandaşlara seslenen Sayhan, "Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: Türkiye gibisi yok, memleketimiz gibisi yok. Buranın bir saatini oranın bir ayına değişmem. Gerçekten güzel bir memleketimiz var, kıymetini bilmemiz lazım. Birlik beraberlik açısından bu çok önemli. Kurban Bayramı'nı burada geçirmek için zaten iznimiz ona göre orada ayarladık ve Kurban Bayramı'nı burada geçirmek, mezarlıkları ziyaret etmek, maneviyatı tatmak bunlar güzel şeyler.” dedi.

Viyana’dan Yozgat’a geldiğini belirten Mesut Yıldız, “Buraya gelmemiz çok iyi oldu, babamlar da geliyor, hep beraber bu bayramı burada geçireceğiz inşallah.” diye konuştu.

"VATANIMIZ BURNUMUZDA TÜTÜYORDU"

Almanya’dan Edirne’ye gelen Altan Sayıcı, uzun zamandır gelemediklerini ifade ederek, “Burnumuzda tütüyordu Vatanımız. Bu sene bayramı bütün aile olarak birlikte geçirmek için geldik. Türkiye’yi çok özledik. İnşallah güzel bir tatil geçiririz." açıklamasında bulundu.

Edirne'ye kadar güzel bir yolculuk geçirdiklerini aktaran Sayıcı, "Umarım bundan sonra da güzel geçer. Bütün gurbetçilere iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

