Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geşen olayda çocuklarını görmeye giden adam boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakladı. İki hafta önce eşinden boşandığı öğrenilen E.Y, Çepnibey Mahallesi Ulucan Sokak'ta bulunan eski kayınvalidesi C.K'nin evine giderek çocuklarını görmek istedi.

Burada E.Y. ile eski eşi E.K, onun annesi C.K. ve teyzesi A.Ş. arasında tartışma başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü ve öfkeli eski eş elindeki bıçağı önüne gelene saplamaya başladı. Korkunç olayda boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakalayan adam daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadınlar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Kızının gözleri önünde eski kocası darp etmişti: Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı Samsun'da sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocasının, 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, genç kadın ise verdiği ifadede yaşadığı dehşeti anlattı.



Eski koca böyle tehdit etti: “Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar” Kağıthane’de uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 2 çocuğuyla beraber yaşayan eski eşi Behiye Polat'ın evine kargocuya kapıyı açmaları sonucu giren ve çıkmayan şahıs, çocukları ile eski eşini darp etti. Çocuklarını alarak evden çıkan kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı güçlükle zapt ederek gözaltına aldı. Polis otosunun arka camını kafa atarak adeta terör estiren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.