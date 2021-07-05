Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran'da açılışı yapılan Çamlıca Kulesi ile ilgili bir bilgi paylaştı. Bakan Karaismailoğlu "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti" ifadesini kullandı.
Çamlıca Kulesi, ziyaretçilere açıldı İstanbul'un yeni simgesi ve en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.
KULE 49 KATTAN OLUŞUYOR
Çamlıca Kulesi zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşuyor. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 metre. Kuleye giriş ücretleri tam 60 TL, indirimli ise 30 TL.
İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. Kim çevreci, işte bu ortada" dedi.
Çamlıca Kulesi, ziyaretçilere açıldı İstanbul'un yeni simgesi ve en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.
Çamlıca Kulesi'ne bir ayda 39 bin kişi çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, haziran ayında 39 bin 174 misafirin Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyrettiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran'da açılışı yapılan Çamlıca Kulesi ile ilgili bir bilgi paylaştı. Bakan Karaismailoğlu "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti" ifadesini kullandı.
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