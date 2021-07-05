Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran tarihinde 4 kişinin hastaneye başvurması ile ortaya çıkan sahte içki olayında Hasan Nişancı da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin ile yabancı uyruklu bir kişinin ardından Hasan Nişancı’nın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi ile ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Karı koca sahte içki kurbanı oldu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve toplamda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki zehirlenmesinde hayatını kaybedenlerden biri olan Levent Engin (46) son yolculuğuna uğurlandı. Engin’in eşi Nurcihan Engin de önceki günlerde aynı nedenden ötürü hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ'da sahte içki kabusu: Can kaybı 9'a yükseldi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.