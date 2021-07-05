Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çakır köyündeki evinden sabah saat 11.00 sıralarında ayrılarak kaybolan Alzheimer hastası Fatma Mez (95), jandarma, AKUT, UMKE ve köy halkı tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu yaklaşık 9,5 saat sonra bir evin ot bürüyen bahçesinde bulundu.

"ARAMALARIMIZ SONUÇ VERDİ"

Mez’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten köy muhtarı Sadet Aslan, “Aramalarımız sonuç verdi. Fatma teyzemizi sağ olarak bulduk. Sağlık kontrolü yapılmak için hastaneye götürülecek. Aramalara katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Alzheimer ilacına onay ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaklaşık yirmi yılın ardından Alzheimer için geliştirilen ilk yeni ilaç olan Aducanumab’a onay verdi.

Alzheimer belirtiler çıkmadan önce kandaki işaretlerden teşhis edilecek Alzheimer hastalığı şimdilik, kişide davranışlarla ilgili belirtiler ortaya çıktıktan sonra yapılan beyin taramalarıyla teşhis edilebiliyor.