Feci kaza, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Muzaffer Aydın yönetimindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil, Adıyaman Sarıkaya Mahallesi istikametine giderken virajı alamayarak şarampole uçtu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada polis memurlarından sürücü Muzaffer Aydın olay yerinde can verirken, Sara Şen ise yaralandı. Yaralı polis memuru Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Muzaffer Aydın'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI
Feci kazada hayatını kaybeden polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı yerin ‘Ölüm virajı’ olarak adlandırıldığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.
Takla atan otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 polis öldü İzmir’in Bornova ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atması sonucu metrelerce sürüklendikten sonra beton bariyerlere çarparak durabildi. Polis memuru olduğu öğrenilen sürücü hayatını kaybetti.
Kız arkadaşının ‘ayrılalım’ demesinin ardından intihar eden polis öldü Edirne’de iddiaya göre sevgilisinin ayrılmak istediği polis memuru, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Polis memuru Y.K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Araba şarampole uçtu: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Malatya'da feci bir kaza meydana geldi, şarampole uçan arabadaki polislerden biri öldü diğeri ise yaralandı.
Feci kaza, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Muzaffer Aydın yönetimindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil, Adıyaman Sarıkaya Mahallesi istikametine giderken virajı alamayarak şarampole uçtu.
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