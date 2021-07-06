Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Osmangazi’ye bağlı Hocahasan Mahallesi’nde önceki gün bir arkadaşına ait marketin önünde oturan H.A. (30) silahlı saldırıya uğradı. H.A. ölürken zanlılar kaçtı. Polis, şüpheli A.K.K. (22) ile kaçarken bindiği otomobili kullanan A.S’yi (21) kısa sürede gözaltına aldı. A.K.K, turizm acentesi olan H.A’yı öldürmesini, iş ortağı S.S’nin söylediğini iddia etti. Zanlı “S.S, H.A’yı kripto parada 20 bin dolar (173 bin TL) zarar ettirmiş. H.A. da zararını kapatmasını istemiş. Cinayet bu yüzden işlendi” dedi. Bunun üzerine ekipler S.S’nin peşine düştü. Şüpheli, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçarken yakalandı. Üç şahıs adliyeye sevk edildi.

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