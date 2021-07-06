Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na 2 hafta kala kurbanlıklar, gerekli kontroller sonrası İstanbul’a giriş yaptı. Küpeleri, pasaportları kontrol edilen ve gerekli şartları sağlayan kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından çadırlara yerleştirilmeye başladı.



EFE'YE YOĞUN İLGİ

Sultanbeyli’de bulunan kurban pazarındaki ‘Efe’ isimli hayvan ise 1 ton 250 kilogram ağırlığıyla diğer büyükbaş hayvanlar arasında dikkat çekiyor. Pazarın ilk gününden kurban satış alanına gelen vatandaşlarda Efe’ye yoğun ilgi gösterdi.



'YEM VE ARPAYLALA BESLEDİK'

Efe’nin sahibi Musa Tekin, “Efe şu an 3 yaşında. Doğduğu günden bu yana bizimle. 1 ton 250 kilogram ağırlığında. Pazarın en iddialı hayvanlarından biri. 35 bin lira gibi bir fiyatı var. Şimdiden alacak kişiye hayırlı olsun. İstanbul’a yeni giriş yaptık. Yol yorgunluğu nedeniyle Efe’de biraz bitkin. Normalde 50 kilogram daha fazlası var. Kendi hayvanlarımız, hep yem ve arpayla besledik. Kesinlikle hayvanı şişirecek takviye bir besin vermedik” diye konuştu.

1.3 tonluk ‘Tosun’ 58 bin liraya alıcı bekliyor Kurban Bayramı'na bir aydan az bir süre kala Çatalca’da 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki ‘Tosun’ isimli boğa dikkatleri üzerine çekti. Boğanın fiyatının ise 58 bin lira olduğu öğrenildi.

Araba fiyatına dev tosun görenlerin ilgisini çekiyor Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaş kurbanlık arayışına geçti. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde araba fiyatına satılan dev tosun vatandaşların ilgisini çekti.

Kurbanlık fiyatları belli oldu Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar da kurbanlık fiyatları konusunda araştırma yaptı. Bu sene büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama olarak 10 bin TL'den başladığı öğrenildi. Kurbanlıklar kilosuna ve yaşına göre 28 bin, 30 bin TL arasında alıcı buluyor.