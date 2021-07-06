Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda kontrol uygulaması yapan polis, dur ihtarına uymayan bir otomobilin kaçış güzergahında önlem aldı. İhtara uymayan ve dubalara çarparak kaçan araç, 10 kilometre sonra önü kesilerek yakalandı.

ÇELİK YELEK TESPİT EDİLDİ

Araçta bulunan iki kişi indirilerek üzerleri arandı. Yapılan aramada yolcu koltuğunda oturan Azat D.'nin kıyafetinin altında çelik yelek olduğu belirlendi. Gazetecilerin "Neden çelik yelek giydin?" sorusuna Azat D., "Cezaevinden çıktım, hasımlarım var" şeklinde cevap verdi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Sürücü ve çelik yelek giyen Azat D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların kaçtığı otomobil ise detaylı inceleme yapılmak üzere polis otoparkına çekildi.

Adana'da iki aile bıçaklarla birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Adana'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile bıçaklarla kavga etti. Büyük küçük demeden herkesin birbirini bıçakladığı o olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.