Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Özel Sular Vatan Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.S., eşi olduğu söylenen kadın ve kadının bebeği ile beraber hastaneye gelerek bebeğin muayenesini yaptırdı. Muayene sonrası sosyal güvencesi olmadığı öğrenilen ve muayene ücreti talep edilen vatandaş, durumu görüşmek üzere hastanenin Hasta Hakları Birim Sorumlusu Nazlı Kirazlı'nın odasına gitti.

Kirazlı’nın odasında devam eden görüşme daha sonra tartışmaya dönüştü. Nazlı Kirazlı, görüşme sonrası çıkan tartışmada M.S.’nin kendisini odaya kilitleyerek darp ettiğini ve odadaki bilgisayarı kırdığını söyledi.

Hastanede yaşanan olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde M.S.'nin, Nazlı Kirazlı’nın odasından çıktığı ve merdivenlerden inerek hastaneden ayrıldığı görüldü.

Sağlık çalışanı önce rehin alındı sonra darp edildi

DARP RAPORU ALDI

Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığını ifade eden Kirazlı, M.S. hakkından şikayetçi olduğunu söyledi.

Yaşanan olayı anlatan sağlık çalışanı, son zamanlarda çok sık duyulan ve sağlık çalışanlarının başına gelen olayların bu sefer kendi başına geldiğini söyledi. Bir hastanın sorununu çözmeye çalışırken şiddete maruz kaldıklarını belirten Nazlı Kirazlı, hastanın herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını, şahsın bu sebeple kendisini darp ettiğini ifade etti.

Hastanın aynı hastanede doğum yaptığını ve sosyal güvencesi olmadığını söyleyen Kirazlı, "Sosyal güvencesi olmayan bir hasta maalesef özel hastanelerde ücretli hasta statüsü uygulanır. Doğumdan sonra çocuğun muayenesi için ücret talep ettiğimiz için hastamız ‘Ben buraya yeteri kadar ödeme yaptım’ dedi ve paket anlaşması yaptığını söyleyerek ödeme yapmak istemediğini söyledi. Ben de bunun için gerekli birimlerimiz ile görüşüp yapabileceğimiz en uygun ne varsa telefon görüşmelerini sağladım.” açıklamasını yaptı.

"ODAYA KİLİTLEDİ, REHİN ALDI"

Hasta yakını ile görüşme sonrası M.S.’nin kendisine şiddet uyguladığını ve odaya kilitleyerek rehin aldığını da ifade eden Kirazlı, “Şahıs, ‘Bayan olmasaydın bu yumruğu sana vururdum’ diyerek sesini yükseltti, ben de sesimi yükselttim. Bu sırada ben de hastayı sakinleştirmeye çalıştım." dedi.

Fiziksel şiddetten önce odada bulunan bilgisayara maddi zarar verdiğini ve daha sonra da kendisine şiddet uyguladığını söyleyen sağlık çalışanı Kirazlı, "En kötüsü ise bizi odaya kilitledi ve rehin aldı. Dışardaki hastalarımızın bağrışmalarımızın sayesinde kurtulduk. Kısa süreli bir şiddete maruz kaldım ve hemen arkasında kapıların yumruklanmasıyla beraber panikleyerek, korkarak kapıyı açtı ve hızlıca uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

Kötü bir süreç yaşadığını ve her sağlık çalışanının başına gelebilecek bir durum olduğunu ifade eden Nazlı Kirazlı, "Daha kötüsünü yaşamamak adına gerekli önlemlerin alınması gerekmekte. Hem hastane yönetimi, hem de şahsım olarak gerekli şikayetlerde bulunuldu. Darp raporum alındı ve süreç başlatıldı.” diye konuştu.

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