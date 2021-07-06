Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 4 Mart 2002’de Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Gazi Kemal Mahallesi'nde Mehmet Akın’a ait evden gaz kokularının geldiğini fark eden komşular durumu polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından Sevil Akın (31) yatakta hareketsiz halde buldu.112 acil sağlık ekiplerince Akın’ın öldüğünü tespit etti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sevil Akın’ın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, çıkan rapora göre elle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının ilk raporuna göre Akın'ın elle boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

MEZARDAN ÇIKARILIP YENİDEN İNCELENDİ

Açıklamada, “Tahkikat dosyası kapsamında yakın zaman önce maktulenin mezarı açılarak, maktule ile ceninden delil niteliğinde yeni bulgular elde edilerek Adli Tıp Kurumu Başkanlığına incelenmek amacıyla gönderilmiştir. Meydana gelen yeni gelişmeler doğrultusunda ve tespiti yapılan yeni bulgular ile cinayet dosyasının kısa zaman zarfında aydınlatılarak cinayetin fail veya failleri adalete teslim edilecektir” dendi.

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