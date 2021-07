Türkiye Gazetesi

Feci kaza Bursa'nın İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden Citroen marka hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası her iki araç da hurda yığınına dönerken ortalık ise savaş alanı gibi oldu.



CAN PAZARINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Adeta can pazarının yaşandığı olay yerinde otomobil ve kamyonet içerisine sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yapmak istedi. Kaza yapan araçlarda sıkışanları çıkarmak mümkün olmadı anında ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Dacia marka otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile Citroen marka kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi.



Hayatlarını kaybeden kişilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı bildirildi.



