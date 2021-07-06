Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Tunceli-Elâzığ kara yolunun 14. Kilometresinde korkunç bir kaza yaşandı. Fatih Yılmaz idaresindeki motosiklet, aniden kontrolden çıktı. Motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada Yılmaz ile arkasında oturan Müge S. ağır yaralandı.



Fatih Yılmaz

SAĞLIKÇILAR KOL ARADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının sağ kolunun koptuğunu gördü. Yapılan arama çalışması sonrası genç kadının kolu bulundu. Ağır yaralanan ikili ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.



Müge S.

KADIN ÖLÜMÜN PENÇESİNDE

Müge S. ise Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alındı. Yedi saatlik operasyon sonrası Müge S’nin kopan kolu yerine dikildi. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

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