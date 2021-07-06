Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malazgirt'in Şekerbulak Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde öğlen saatlerinde buzdolabı patladı. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından evde yangın çıktı. Ev sahibi baba Hüseyin Camlı (42) ailesiyle birlikte salonda oturdukları sırada buzdolabından olduğu tahmin edilen patlamanın sesini duyduğunu belirterek, 4 çocuğunu 3 metre yükseklikteki salon penceresinden aşağıya atıp, yangına müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

EV KISA SÜREDE KULE DÖNDÜ

Komşuları Hüseyin Camlı’nın oturdukları evlerinin yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Evleri kısa sürede kule dönen Aynur (38), eşi Hüseyin (42) ve çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ile Adar (3) sokakta kaldı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HER ŞEYDEN HABERSİZ

Komşular ve aile fertleri bir taraftan eşyalarını kurtarmaya çalışırken, hiçbir şeyden haberi olmayan 8 yaşındaki Berkan yanan çamaşır makinesinde oyuncakları ile oynamaya devam etti.

100 BİN LİRADAN FAZLA ZARAR

Patlamanın meydana geldiği evin salonunda oturan baba Hüseyin Camlı, "Sabah 8.30’da salonda oturuyorduk, çocuklar da yatıyordu. Bir baktım bomba sesi ile buzdolabı patladı ses bombası gibi. Zar zor kendimizi kurtaracak şekilde baktım alev yükseldiği gibi çocukları 3 metre yükseklikten aşağı attım. Çıktım kapıya baktım her taraf alev almış canımızı zor kurtardık. Ayriyeten şu şekilde biz çalışmıyoruz. Şu anda işsizim, yangının çıkarmış olduğu zarar belli ortada. Yaklaşık 100 bin liradan fazla. Ben inşaatlarda çalışarak eti tırnağımla kazandığım para ile bu evi yaptım şu an yok olmuş durumdadır" dedi.

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