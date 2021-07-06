Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir kişinin boş arazide otların arasına bir şeyler sakladığının ve uyuşturucu olabileceğinin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu otların arasında arama yaptı.

50 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Yapılan aramada 22,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu uyuşturucu otların arasında saklayıp uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen O.T. (50) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu sakladıkları yer şaşırttı İzmir'de uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde ekipler uyuşturuyu şaşırtıcı bir yerde buldu.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da 4 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.