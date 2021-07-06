Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 sığınmacıyı kurtardı.

LASTİK BOT İÇİNDE BULUNDULAR

Yine ekiplerce, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 18 sığınmacı daha kurtarıldı.

70 SIĞINMACI AYDIN'DA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 70 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yunanistan sığınmacıları yine ölüme terk etti Yunan sahil güvenlik unsurları, 40 sığınmacıyı Türk kara sularına itti.

Yunanistan unsurlarınca Çeşme açıklarında denize atılan sığınmacılar o anları anlattı İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan sığınmacılar, Sakız Adası'nda 2 gün önce yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını ifade etti.