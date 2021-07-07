Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Stadyum Mahallesi Örnek Evler mevkiinde meydana geldi.

OYUN OYNAMAK İSTEDİ, DEHŞETİ YAŞADI

İddiaya göre, 6 yaşındaki N.Y., 9 yaşındaki ağabeyi ile oyun oynamak için sokağa çıktı. Çocukların yanına gelen bir sokak köpeği bir anda çocuklara saldırdı. Köpek, saldırıdan kaçamayan küçük kızı yere yatırıp üstüne çıktı ve kafası ile kulağından ısırdı.

Köpeğin saldırdığını gören ağabey T.Y., bağırarak çevreden yardım istedi. Sesi duyan komşu Fadime Özdemir, olaya müdahale etti. Birkaç dakikalık uğraşın ardından küçük kızı köpeğin altından almaya başardı.

MİNİK KIZIN KAFASINA 9 DİKİŞ

Köpekten kurtulan çocuk, ağabeyi ile koşarak evine gitti. Evde çay içtikleri sırada koşarak yanlarına gelen çocuklarından N.Y.'yi kanlar içinde gören baba Murat Yüksel ve anne Atiye Yüksel, kızlarını hastaneye götürdü.

Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen küçük kızın kafasına 9 dikiş atıldı.

"BEN ÇOCUĞUMU SOKAKTA BULMADIM"

Olayın ardından polis ve belediyeye şikayetçi olduklarını söyleyen baba Yüksel, kızı ile oğlunun büyük korku yaşadığını kaydetti.

Çocuklarının, komşularının yardımıyla kurtarıldığını belirten baba Yüksel, “Oğlum, kızımı alarak koşarak eve geldi ve bir baktım kızım kanlar içinde. Bunun önlemini alsınlar. Benim çocuğumun başına gelen başka çocukların başına da gelebilir." dedi.

Ben çocuğumu sokaktan bulmadım, kimse de bulmadı. Bunu kim besliyor, kim barındırıyorsa bunun önlemini alsın. Sorumlusu hesabını kanun önünde bana verecek” dedi.

BULUNUP BARINAĞA GÖTÜRÜLECEK

Köpeğin saldırısına uğrayan N.Y. ise olaydan dolayı çok korktuğunu kaydederek dili döndüğünce yaşadığı dehşeti anlatmaya çalıştı.

Köpeğin saldırısı sonrası ailesi tarafından hastanede fotoğrafları çekilen küçük kızın yara izleri ise olayın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri saldırgan köpeği bulup barınağa götürmek için çalışma yaptı.

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