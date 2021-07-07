Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde, vatandaşlar 4 kişinin zeytinlik alana bebek kundağı içinde bir şey gömüp ayrıldıklarını görünce hemen polise haber verdi.

POLİS GÜVENLİK ŞERİDİ İLE ÇEVİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri etrafı taşlarla çevrili küçük bir mezar haline getirilmiş yere güvenlik şeridi çekti.

Bir süre sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek kürek ile mezarı açmaya başladı.

MAHALLE SAKİNLERİ MERAKLA İZLEDİ

Bu arada meraklı mahalle sakinleri mezardan ne çıkacağını beklemeye başladı.

KUNDAKTAN KEDİ ÖLÜSÜ ÇIKTI

Polis mezarı açtığında bebek kundağına sarılı kedi ölüsü çıktı.

Polis ölü kediyi tekrar mezara gömdü.

Boş arazide bulunan yeni yapılmış mezar paniğe neden oldu Ankara'da boş bir arazide bulunan yeni yapılmış mezar, polisi harekete geçirdi. Üzerinde 'insanlık ölmüş' yazdığı tespit edilen mezarın, bir esnaf tarafından çevresine olan tepkisini göstermek için kazıldığı ortaya çıktı.

Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Manisa’nın Selendi ilçesinde 27 gün önce hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın gelini 61 yaşındaki Fadime Aslan tarafından şiddete maruz kaldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mezarı açılmasıyla başlayan süreçte Fadime Aslan’ın torunu Himmet Aslan annesine sahip çıkarak gelinleri Fidan Aslan ile amca ve halalarının babaannelerine sahip çıkmadığını söyledi.