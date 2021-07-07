Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik Gölü'ne pikniğe giden ve komşu oldukları öğrenilen 4 kişi, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada 4 komşu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde Keramet mevkiinde meydana geldi.

4 KOMŞU AYNI OTOMOBİLDE CAN VERDİ

Orhangazi’den İznik istikametine doğru gitmekte olan Özer Ulutaş (55) idaresindeki hafif ticari araç, Keramet Kavşağı yakınlarında Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Ömer Çimen idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DÖNÜŞ YOLU MEZAR OLDU

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken otomobilin içerisindeki 5 kişiden sürücü Ömer Çimen(66), Hasan Alkan(67), Halil Kaygın (70) ve İsmail Eren (74) hayatlarını kaybetti.

Aynı araçtaki Mücahit Türe (67) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aracın içerisindeki 5 kişinin Bursa’nın Gemlik ilçesine bağı Küçük Kumla beldesinde yazlıktan komşu oldukları, aynı araçla İznik’e gittikleri ve dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Özer Ulutaş (55) da olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43), Bülent Akçam (38) yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Ahsen Songül Çelik’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hayatlarını kaybeden Özer Ulutaş’ın Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Hasan Alkan’ın İstanbul Küçükçekmece’de, İsmail Eren’in Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi’nde, Halil Kaygın Yeni Karaman Mahallesinde, Ömer Çimen’in ise Davutkadı Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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