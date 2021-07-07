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Hastanede asansöre binme kavgası İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanede asansöre binmek isteyen anne ve kızı ile aynı anda asansöre binen bir adam arasında tartışma yaşandı. Asansördeki şahıs, anne ile kızına saldırmaya çalışırken, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tartışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Sokakta karşılaşan husumetliler kavga etti Uşak’ta husumetli olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu aileler sokakta karşılaşarak kavga etti. Kavgada silahların çekilmesiyle 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.