RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, hayatını kaybetti.
1965 yılında Sinop-Gerze'de doğan Tınaztepe’nin cenazesi yarın Sinop Gerze'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
RTÜK: Üst Kurulumuz millet iradesini sonuna kadar savunmaya kararlıdır RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Alçak bildirinin sorumlularının bağımsız Türk yargısı karşısında hesap vereceğine yürekten inanıyoruz. Üst Kurulumuz demokrasiyi ve millet iradesini sonuna kadar savunmaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.
RTÜK’te ikinci Şahin dönemi Üst Kurul’da yapılan seçimde 2 yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu.