İlçede yaşayan Ferhat A, sabah saatlerinde Saltukova beldesinde Latif İstek'e ait çorbacıya gitti. Çorbasını içen şahıs, bir süre sonra dükkân sahibini yanına çağırdı. Çorbasından kıl çıktığını iddia eden Ferhat A, belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Saldırgan kaçarken yaralanan İstek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren iş yeri sahibi, zanlının alkollü olduğunu öne sürdü. Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Koronavirüse karşı ezogelin çorbası Geçtiğimiz günlerde coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent Marka Kurumunca tescillenen ezogelin çorbası, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda koruyucu özelliği ile sofraların vazgeçilmezi oluyor.
Teyzesinde içtiği çorba hayatını değiştirdi Tokat’ta teyzesinde içtiği bir tabak çorba sonrasında hayatı değişen ev hanımı Sevda Gürler, tarhana ticaretine başladı, tarhana siparişlerine yetişebilmek için işini büyütmeye hazırlanıyor.
Köpek balıkları çorba için yok ediliyor Denizlerin en tehlikeli yırtıcısı, insanın karşısında acizlik çekiyor. Özellikle Doğu Asya’da köpek balıklarının yüzgeçleri çorba için canlı canlı kesiliyor. Oysa onlar sulardaki ekosistemin en büyük savunucusu.
"Çorbadan kıl çıktı" dedi, çorbacıyı vurdu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir çorbacıda kan aktı. Müşteri, çorbadan kıl çıktı diye çorbacıyı kurşunladı.
İlçede yaşayan Ferhat A, sabah saatlerinde Saltukova beldesinde Latif İstek'e ait çorbacıya gitti. Çorbasını içen şahıs, bir süre sonra dükkân sahibini yanına çağırdı. Çorbasından kıl çıktığını iddia eden Ferhat A, belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Saldırgan kaçarken yaralanan İstek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren iş yeri sahibi, zanlının alkollü olduğunu öne sürdü. Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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