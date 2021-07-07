Korkunç haber Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bunun üzerine emekli albay beylik tabancasını çıkardığı gibi dehşet saçtı ve komşularına kurşun yağdırdı.
AYNI TABANCA İLE İNTİHAR ETTİ
Olayda 1 kişi canından oldu 3 kişi de yaralandı. Öfkeli adam daha sonra koşarak deniz kenarına gitti ve yine aynı tabanca ile başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Korkunç cinayet: Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü İstanbul Kağıthane’de nişanlısıyla birlikte yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, tartışma yaşadığı 30 yaşındaki nişanlısı tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından katil zanlısı kadın, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.
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Komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Yalova'da meydana gelen olayda komşuları ile kavga eden emekli albay eline aldığı silahı ile dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayarak intihar etti.
Korkunç haber Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bunun üzerine emekli albay beylik tabancasını çıkardığı gibi dehşet saçtı ve komşularına kurşun yağdırdı.
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