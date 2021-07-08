Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar olabileciğini duyurarak bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

GECE SAATLERİNDEN SONRA ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağışlar devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir kaç gündür etkili olan ve Düzce'de sel felaketine yol açan şiddetli sağanak yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Kocaeli ve Kastamonu'da devam edeceğini bildirdi.