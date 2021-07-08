Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'deki insani yardım kuruluşları kurban organizasyonlarıyla dünyanın dört bir yanına ulaşma hazırlıklarını tamamladı. İDDEF, 40 ülkedeki 264 bölgede kurban kesim ve dağıtımı yapacak. Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki 3,5 milyon gerçek ihtiyaç sahibine ulaşacak. Bu vesileyle kardeşliğin pekişmesini amaçlayan İDDEF'in Afrika ülkelerindeki ekipleri Kurban Bayramı'yla ilgili mesajlar verdi. İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve ikram etme günleri olduğunu belirterek "Faziletli ve mübarek günlere doğru yaklaşıyoruz. Bu günlerde Müslüman olarak ihtiyaç sahibi ve mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor. İDDEF olarak, hayırseverlerin emanet ettiği 700 büyükbaş ve 1.000 küçükbaş hayvan, Etiyopya'da kesilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Kurban programını en güzel şekilde yerine getirebilmek adına saha ekibi olarak çalışmalarımıza başladık. Etiyopya'da başkent Addis Ababa, Tora, Bohditi ve Elkeso şehirlerinde kurban kesimi ve dağıtımı yapılacak. Bu şehirlerde Allah'ın izniyle 8 binin üzerinde aile kurban organizasyonundan istifade edecek" dedi.

İDDEF SOMALİ TEMSİLCİSİ: GÖNÜLDEN GÖNÜLE KÖPRÜ KURACAĞIZ

İDDEF Somali Temsilcisi Mahmud Şeyh Ömer, kurban dağıtımı için en ihtiyaçlı bölgelerin seçildiğini belirterek, bağışçı ile ihtiyaç sahibi arasında gönül köprüleri kurulacağını kaydetti. Şeyh Ömer "Kurban Bayramı’nda kesmek üzere kurbanlık hayvan alımını tamamladık. İslami usullere uygun şekilde, yaşı tam olan ve noksanlığı bulunmayan iyi hayvanı bulmak için çalıştık. Çünkü bunun Allah katında büyük bir mesuliyet olduğunu biliyoruz. Veteriner hekim tavsiyelerine de dikkat ederek hayvanların hasta olmamasına önem gösteriyoruz. Kesimden sonra kurban paylarını gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak gönülden gönüle dua köprüleri kuracağız" diye konuştu.

BU BAYRAM DA SEVİNDİR: MİLYONLARCA KARDEŞİNLE PAYLAŞ

Bu yılki Vacip Kurban Organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla gerçekleştiren İDDEF, dünyanın zorlu hayat şartlarına sahip Afrika kıtası başta olmak üzere, farklı bölgelerindeki milyonlarca kişiye hayırseverlerin emanetini teslim ediyor. Federasyon, 12 yıldır kurban alım, kesim ve dağıtım çalışmalarını aracı kurumla çalışmadan Türkiye’den giden ekipleri, ülkelerdeki hocaları ve görevlileriyle ilk elden gerçekleştiriyor.

Kurban bağışları“www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralıtelefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

İDDEF, dünyanın 4 kıtasına kurban eti dağıtacak İDDEF, 2021 yılı yurt dışı kurban organizasyonu fiyatlarını belirledi. Buna göre küçükbaş kurban 800 lira, büyükbaş hisse kurban ise 700 lira.