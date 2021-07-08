Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

BİRÇOK İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ'DE SICAKLIK YÜKSEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi. 2 sene önce meydana gelen sel felaketinde çöken yol tekrar çöktü. Selin boyutu ise drone ile havadan görüntülendi.

Sağanak, sel, hortum... Uzmanlardan korkutan uyarı Son on gündür etkili olan aşırı sıcaklar sonrasında başlayan sağanak yağış İstanbul, Edirne ve Bursa'da baskınlara yol açarken Bartın ve Ankara'da ise hortum görüldü. Mevsim normallerinin dışına çıkan hava olayları korkuturken uzmanlar bu yaz sel baskınları ile sık sık karşılaşılacağı konusunda uyarıda bulundu.