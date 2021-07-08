Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıktı. Kurbanlık hayvanlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Kırıkkaleli besici Mehmet İleri (55), hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebilecek durumda olması gerektiğini söyledi.



Hayvanın kulak küpesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken İleri, şunları kaydetti: "Günlük bir hayvan 7 kilogramdan başlayıp 10 kilograma kadar yem yer. Hayvanın bakımı için yeri güzel olacak. Bunu bakmak için içeri koyduğun zaman iğnesini, ilacını yapacaksın. Aşıları için küpeleri üzerinde olacak hayvanın. Kulak küpesi çok önemli. Hayvanın 2 yaşında 2 dişi olur, 3 yaşında 4 dişi olur, 4 yaşında da 4-6 dişi olur. Sadece 2 yaşta kapak belli eder. 3 yaşta belli etmez, düzleniyor hayvanın dişleri. Tabii ki bunlar çok önemli. Gözü kör olmayacak, memesi sakat olmayacak. Hayvan kurban kesim yerine gelene kadar topal olmayacak. İslami şartlarda da kesilecek bu hayvan."

'BÜYÜKBAŞ 10 İLE 25 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR'

İleri, "Fiyat konusunda da şöyle bir şey var. 10 ile 25 bin lira arasında değişiyor büyükbaşta. Küçükbaşta da 1 ile 2,5 bin lira arasında değişiyor. Kilo bazında satılıyor. Mandıramızda en büyük tosunumuz 1 ton 200 kilogram. 25 bin liraya da satıldı tosunumuz" dedi.

Kurban Bayramı için kurbanlıklar getirilmeye başlandı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kentteki denetim noktalarında araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.

Kurbanlık fiyatları belli oldu Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar da kurbanlık fiyatları konusunda araştırma yaptı. Bu sene büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama olarak 10 bin TL'den başladığı öğrenildi. Kurbanlıklar kilosuna ve yaşına göre 28 bin, 30 bin TL arasında alıcı buluyor.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları 10 bin liradan başlıyor Bayrama sayılı günler kala kurban telaşı sardı. Kurbanlıklarda fiyatlar büyükbaşlarda 10 bin, küçükbaşlarda ise 1.500 liradan başlıyor.