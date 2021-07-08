Büşra Sarı idaresindeki otomobilde yangın çıktı. Seyir halindeki aracının motor kısmında dumanlar yükseldiğini fark eden Büşra Sarı aracını yol kenarına çekip aşağı inerek yardım istedi.
ALEVLER BİR ANDA OTOMOBİLİ SARDI
Alevler biranda otomobili sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.
Otoparkta çıkan yangında 10 araç hurdaya döndü Mersin´in Erdemli ilçesinde bulunan bir otoparkta çıkan yangında, 10 araç hurdaya döndü.
Sakarya'da feci kaza: Araç hurdaya döndü Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.