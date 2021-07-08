Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza; Tokat - Reşadiye D-100 karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Reşadiye’den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (78) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürüklenerek refüje çarparak duran aracın sürücüsü ile Kadriye Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Seyit Öztürk ile Nimet Öztürk sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlattı.

Feci kaza 4 komşuyu hayattan kopardı Bursa’nın Orhangazi ilçesi ile İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 5’e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Eren’in(74) de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aracıyla kaza yapan arkadaşını öldürdü Adana bir kişi, aracıyla kazan yapan arkadaşını masraflarını ödemediği yüzünden tabancayla vurarak öldürdü.