Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'ndeki bir AVM'de çıkan yangın korkuttu. Restoranların birinin mutfağında gerçekleşen yangına itfaiye ekiplerince hızlı bir biçimde müdahale edildi. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası ölen ya da yaralananın olmaması rahatlattı.

RESTORAN MUTFAĞINDA YANGIN

Yangın 18.40 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir restorandan alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevleri gören restoran çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu. AVM içindeki müşteriler yangını korku dolu gözlerle izledi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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