Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çorlu çevreyolu Emlak Konut Köprüsü altında meydana geldi. 22 yaşındaki Cengizhan G. idaresindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Elif Aysu Şentürk (16) ile Tuana Göksel'e (16) çarptı.



GENÇ KIZLAR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızların olay yerine hayatlarını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengizhan G.’nin 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Elif Aysu Şentürk ve Tuana Göksel'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Tokat’ın Reşadiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta korkunç iş kazası! Sivas'ta meydana gelen korkunç iş kazasında tamir etmeye çalıştığı iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan genç feci şekilde can verdi.

Feci kaza 4 komşuyu hayattan kopardı Bursa’nın Orhangazi ilçesi ile İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 5’e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Eren’in(74) de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

