Isparta’nın Eğirdir ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada yabancı uyruklu vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada 1 bebek ile 1 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye uyruklu 8 kişinin bulunduğu Y.A.U. (25) yönetimindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfezlerin içerisindeki kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan hastaneye kaldırılan 10 günlük olduğu öğrenilen Mira Al Hamed de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 6 kişinin ise Isparta Şehir Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Feci kaza! Araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı
Isparta'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada 1 bebek ile 1 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada yabancı uyruklu vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada 1 bebek ile 1 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
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