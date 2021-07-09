Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Maltepe'de 'yan baktın" kavgası çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Hastaneye scooter ile gitmek isteyen şahsa ise otomobil çarptı. Olay İstanbul Maltepe''de yaşandı. Maltepe Yalı Mahallesi'nde bir restoran çıkışında alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma Şahin G. ve Olcay Ş. isimli şahısların havaya ateş açmaları sonrası silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan Burak Karabacak yaralandı.

SCOOTER İLE HASTANEYE GİDERKEN ARABA ÇARPTI

Çıkan kavgada darp edilen Onur Demircan hafif yaralanırken, darp edilen şahıslardan olan Ali Demircan'a ise yol üzerinde gördüğü scooter ile hastaneye gitmek istediği esnada otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Burak Karabacak ve otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ali Demircan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan 7 kişiden 4'ü gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.



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