Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta Plus kabusu Sinop'ta tatile giden aile ile tekrar ortaya çıktı. Gerze ilçesine tatile gelen ailenin çocuğunun rahatsızlanması ile ortaya çıkan hastalık sonrası 37 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

AYNI OTOBÜSLE İLÇEYE GELEN HERKES KARANTİNADA

Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun korona virüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı. Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Delta Plus varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Koca, 'Delta plus varyantı'nın birinin İstanbul'da olmak üzere 3 ilde görüldüğünü açıkladı. Üç hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bilim insanları açıkladı: 'Delta Plus' daha mı riskli? Hindistan, Covid-19 Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.