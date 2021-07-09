Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apartmanın çatısına güneş enerjisi tadilatı yapmak için çıkan 1 çocuk babası Mahir Çöt (35), bir süre çalıştıktan sonra dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden Çöt, düşerek toprak zemine çakıldı.

VATANDAŞ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Çöt’e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Çöt’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken savcı ile olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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