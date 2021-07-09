Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 101 yaşındaki Nezaket Nine, aşı talebinde bulundu. Talebi duyan Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Nezaket Nine'nin Aydınlar köyündeki evine aşı ekibiyle birlikte gitti. İl Sağlık Müdürü Polat, mobil sağlık ekipleri tarafından Nezaket nineye yapılan koronavirüs aşı uygulamasını yerinde izledi.

MOBİL İKNA TİMLERİYLE BİRLİKTE GİTTİ

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri ve mobil ikna timleri aşı uygulaması başladıktan bu yana Elazığ genelindeki mahalle ve köyleri gezerek, hastalık ve yaşlılıktan dolayı sağlık kurumlarına gidemeyen ve aşı olmak istemeyen vatandaşlara aşı yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder ile birlikte 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul’u evinde ziyaret eden ve korona virüs aşı uygulamasını yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Elazığ’da devam eden aşı seferberliği hakkında bilgi verdi.



NEZAKET NİNE AŞISINI OLDU



Sağlık Bakanlığı öncülüğünde tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs aşı seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Bizler de bu mücadelenin bir parçası olarak 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul ninemizin köyüne geldik, aşısını yaptık ve evine misafir olduk. Ayrıca yine bugün bu köyde 34 vatandaşımıza daha korona virüs aşısı yaptık. Ninemizin gönüllü ve kendi isteği ile aşı olma talebi hala aşı olamamış veya aşı olmak istemeyen herkese çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Nezaket nine burada yaptırdığı aşı ile ülkemizin pandemiye karşı verdiği mücadeledeki yerini almış, aramıza katılmış ve bizleri desteklemiştir. Burada kendisine çok teşekkür eder, ellerinden öper ve şükranlarımı sunuyorum. Nezaket ninemizin bu davranışı biz sağlık çalışanlarına da ayrıca gayret, moral ve motivasyon sağlamıştır” dedi.

"MOBİL AŞI EKİPLERİ HER KOŞULDA KÖYLERE GİDİYOR"



Aşı olmaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Polat, “Her geçen gün aşı merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. Vatandaşlarımız kalabalık ortama girmemeleri ve sıra beklememeleri için randevu sistemini önermekle birlikte artık isteyen vatandaşlarımız için de randevu koşulu aramıyoruz. Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımız için müdürlüğümüze bağlı mobil aşı ekiplerimiz her koşulda köylerimize giderek, vatandaşlarımıza aşı yapmaktadırlar. Hizmete sunduğumuz Aşı Bilgilendirme Masası ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız aşı hakkında akıllarına gelebilecek her türlü soru için bize rahatlıkla ulaşabilmektedir. Halkımızın bu aşamada bize verecekleri en büyük destek maske, mesafe ve temizlikte olduğu aşı seferberliğine katılarak, aşı olmaları ve aşılarını tamamlamalarıdır. Ancak bu dörtlü koruma ile pandemiyi ülkemiz gündeminden çıkarabiliriz. Şimdiye kadar aşılarını yaptırarak korona virüs pandemi mücadelemize katılan tüm vatandaşlarımıza da buradan ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

Aşı ikna timi işbaşında Sağlık Bakanı Koca, yaşlıların %23'ünün aşı yaptırmadığını söyledi. Bunun üzerine Antalya’da diğer şehirlere örnek olacak bir çalışma başlatıldı

İkna timi aşı hizmetini vatandaşın ayağına getirdi Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan aşı ikna timleri, aşı sırası gelip de olmayan vatandaşların evlerini tek tek ziyaret edip, aşı hakkında bilgi veriyor. Ekiplerin verdiği bilgi karşısında ikna olan vatandaşların aşıları anında evlerinde yapılıyor. Konu hakkında konuşan Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aşı ikna timi ekibinden Salih Yapan, “Şimdiye kadar gitmiş olduğumuz evlerde ikna edemediğimiz herhangi bir vatandaşımız olmadı” dedi.