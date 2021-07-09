Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Aydoğan (24) idaresindeki hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Ezinepazar mevkisinde Hasan K'nın (53) yönetimindeki tırla çarpıştı.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Menekşe Aydoğan (73) olay yerinde, İsmet Aydoğan (65) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aydoğan (52), Sadegül Aydoğan (45) ve Fadime Surman (69), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Feci kaza! Araç kanala uçtu: 2 ölü, 6 yaralı Isparta'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada 1 bebek ile 1 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

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