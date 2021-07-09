Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz tatilinin başlaması ve havaların ısınması ile birlikte ülkenin değişik illerinden insanlar Kuşadası, Didim ve Bodrum istikametine akın etmeye başladı.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Akşam üzeri mesainin bitmesi ile birlikte Ortaklar istikametinden Söke istikametine ciddi yoğunluk oluştu. Sazlıköy’den Söke girişindeki akıllı kavşağa kadar araç kuyruğu oluşurken, insanlar birkaç kilometrelik yolu trafik yoğunluğundan dolayı uzun süre aşamadı.

Trafik ekiplerinin çabalarına rağmen trafik yoğunluğu önlemezken tatil beldelerine gidiş yolundaki yoğunluğun devam ettiği bildirildi.

Yaz tatili başladı, trafik kilitlendi Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.