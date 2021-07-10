Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
10.07.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 10.07.2021 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
796084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/796084.aspx
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