Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'da Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bahçesinde darbeci askerlerin sıktığı kurşunla gazi olan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan, hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümüne sayılı günler kala o gece yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz Gazisi kalbinin altındaki kurşunla yaşıyor

"ORADAKİ ASKERLERİ DERDEST ETTİK"

İlk olarak İBB Lojistik Destek Merkezi’ne gittiğini ifade eden İlhan, “Lojistik Destek Merkezi’nden geçerken 2 kamyonet asker içeri giriyordu. Çok doğal bir şekilde yanlarına gittim. Hayırdır diye sordum. Sıkıyönetimin ilan edildiğini söyledi. Sıkıyönetimin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Askerle dalga geçercesine ‘Hangi sıkıyönetimden bahsediyorsun’ dedim. ‘Evine git’ diyerek itekledi." dedi.

Orada bir arbede yaşandığını ve yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ifade eden İlhan, "Hain içeride olunca kapı kilit tutmazmış. Oradaki askerleri derdest ettik. Onları oradan çıkardık. Eğer bir kahramanlık yaptıysak Lojistik Destek Merkezi’nde yaptık ama orada silah patlamadı. Askerin silahını almamız, şarjörü almamız Lojistik Destek Merkezi’nde oldu.” açıklamasını yaptı.

"TAKLA ATTIĞIMI HATIRLIYORUM"

AKOM’a girdikten sonra yaşananları aktaran İlhan, “AKOM’a girdiğimde makineli tüfekle müthiş bir silah sesi vardı. Böyle bir şey beklemiyorduk. Hangi Türk askeri kendi vatandaşına silah sıkar? Kaçar gibi oldum. Ayağımdan terliğim düştü. Daha sonra müthiş bir refleksle hareket ettik. ‘Gelme sizi vururum’ diyordu. ‘Ben geleceğim. Burası bizim iş yerimiz’ dedim." ifadelerini kullandı.

"Her kişi kendi kapısının önünü süpürürse mahalle temiz olur diye düşündük." diyen Musa İlhan", ‘Gelirsen seni vururum’ dedi. ‘Geliyorum. Vuracaksan vur’ dedim. O da beni kırmadı, vurdu. Kurşun ağır bir şey. Takla attığımı hatırlıyorum.” diye konuştu.

"UYANDIĞIMDA 'CUMHURBAŞKANIMIZ YAŞIYOR MU?' DİYE SORMUŞUM"

Darbeci hainlerin kurşunuyla vurulduğu andan söz eden İlhan, “Düştüğümde sürekli kelime-i şehadet getirdiğimi arkadaşlar söyledi. Arkadaşların tişörtümün tersiyle bana tampon yaptığını, aynı zamanda omzunda siper yaptığını hissediyorum. Bundan sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

4 gün yoğun bakımda kaldığını belirten İlhan, uyandığında ilk olarak 'Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu?' diye sorduğunu ifade etti.

"Hemşire arkadaşımız yaşadığını ve televizyonda konuştuğunu söyledi." diyen 15 Temmuz Gazisi, "İnsan yoğun bakımdayken bile bazen mutlu olabiliyor. Yoğun bakımlar hastanelerin bodrum katlarında ve soğuktur. Cumhurbaşkanımızın yaşaması yoğun bakımda beni mesut ve bahtiyar etti.” şeklinde konuştu.

"KURŞUN KALBİMİN İKİ SANTİMETRE ALTINDA"

Darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçtiğini hatırlatan İlhan, “Kurşun kalbimin iki santimetre altında. G-3 mermisi. 3,5 cm boyunda. Kurşunla yaşıyoruz. Rabbim gaziliğin ecrini, ahirette gururunu bu dünyada yaşamayı nasip etsin." ifadelerine yer verdi.

Kurşunla yaşamanın bazen zor olduğunu belirten İlhan, hareket kısıtlılığı ve X-Ray’lerden geçerken sıkıntı yaşadığını ifade etti. Sağlığında herhangi bir sıkıntı olmadığını da söyleyen Gazi Musa İlhan, "Bu kurşun her sızladığında okyanus ötesindeki şarlatanın ne kadar hain, ne kadar karaktersiz, ne kadar namussuz bir insan olduğunu her defasına anımsıyoruz.” açıklamasını yaptı.

"251 ŞEHİDİMİZİ KISKANIYORUZ"

Kalbinin iki santimetre altında bulunan kurşunla ilgili, “Bu benim ahirete götüreceğim nişanem” diyen İlhan, “Sırat Köprüsü’nde bir nebze de olsa yardımcımız olur diye düşünüyorum. 251 tane şehidi çok kıskanıyoruz. Keşke peygamberimizin ordusuna giren o şehitlerden olsaydık. Rabbim inşallah onlarla ahirette de haşır neşir olmayı nasip eder.” diyerek sözlerini tamamladı.

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