Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında müsilaja karşı yoğun bir mücadele veriliyor. Bakanlık, belediyelerin verdiği destek ile temizleme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla, 250 tondan fazla müsilajın toplandığı İzmit Körfezi’nde kıyılar temizlendi.

MÜSİLAJ KATMANINA RASTLANMADI

Yapılan çalışmalarla kıyılardaki müsilaj tabakaları ekipler tarafından toplandı. Yaklaşık 2 gündür ise müsilaj İzmit Körfezi’nde etkisini kaybetti. İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Gölcük kıyıları başta olmak üzere tüm İzmit Körfezi’nde müsilaj katmanına rastlanmadı.

Eski haline dönen İzmit Körfezi, drone ile havadan görüntülendi.

­­Komisyon ‘müsilaj’a çözüm arıyor Komisyon, önce Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısını ve Bakanlık temsilcilerini dinleyecek. Ardından akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

Müsilaja karşı Marmara’ya balık takviyesi Balıkların müsilajı yediğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara’ya balık bırakılabileceğini bildirdi.