Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın'ın Çine ilçesi oldu.

5 KM'LİK ARAÇ KUYRUĞU

Çine Menderes Bulvarı'nda sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu, Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.

Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu.

Muğla sınırlarında araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi'ne uzunluğa; Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı.

Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzadı.

45 DAKİKALIK YOL 2,5 SAAT SÜRDÜ

İstanbul’dan Marmaris’e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın’ın Çine ilçesinden Muğla’nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi.

Vatandaş, yolların çok kalabalık olduğundan şikayet ederek, "Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine’den Menteşe’ye 2,5 saatte geldim.” dedi.

İzmir’den Dalaman’a giden bir başka vatandaş ise, “Dalaman’a varmamız 4-5 saat sürecek galiba. Yollar ana baba günü” dedi.

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