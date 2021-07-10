Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı gerçekleşeceği öngörülüyor.

YAĞIŞ ALACAK YERLER

Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağışlar devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir kaç gündür etkili olan ve Düzce'de sel felaketine yol açan şiddetli sağanak yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Kocaeli ve Kastamonu'da devam edeceğini bildirdi.