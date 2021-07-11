Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamı Muhittin Soyaltın (60) Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde girdiği denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Akıntıdan kurtulmak için Düden Şelalesi’ne çaprazlama yüzen Soyaltın, burada ikinci bir akıntıya ve lodosa kapılarak sahilden 5-6 kilometre açığa düştü. Soyaltın, Düden Şelalesi’ne gelen iki tur teknesine ve bir balıkçı teknesine sesini duyuramayınca, 21 saat denizde mahsur kaldı. Saatlerce yüzen Soyaltın, Kundu turizm merkezindeki bir otelin sahiline ulaşmayı başardı. Hastaneye kaldırılan Soyaltın, vücudundaki yanıklar ve gözlerindeki görme kaybı sebebiyle dört gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Görme melekesinde kayıp meydana gelen Soyaltın, önümüzdeki günlerde gözlerinden ameliyat olacak.

SÜREKLİ YÜZDÜM

4 Temmuz’da gittiği plajda sabah denize girdiğini aktaran Soyaltın “Akıntı ve dalgalar beni açığa sürükledi. Karadan denize doğru dalgalar çoğalmaya başladı. Karaya çıkmak için belirli aralıklarla sürekli yüzdüm. Açlık, susuzluk ve uykusuzluk etkiledi. Gözlerim de iyice görmez oldu. Fark ettiğim büyük ışığı kendime rehber edinerek yüzdüm. Denizde sürekli dua ettim. 07.00’de girdiğim denizden, 10 deniz mili yaklaşık 18 kilometre yolu yüzerek, saat 04.00’de bir otelin plajına ulaşabildim. Hastanede çok iyi bir bakımla tekrar hayata kavuştum” dedi.

“ÇOK DUALAR ETTİM”

4 Temmuz’da girdiği denizden 21 saat çaprazlama yüzmesi sonucu kurtulmayı başaran 60 yaşındaki Muhittin Soyaltın “Kur’ân-ı kerimden sureler okudum. Çok dualar ettim. Denizin sakinleşmesi işimi kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı. Vücudunda oluşan yanıklar ve gözlerindeki görme kaybı sebebiyle dört gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan iş adamı Soyaltın, görme melekesindeki kayıp sebebiyle önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.

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