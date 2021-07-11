Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yerde aranan iki kardeşten kahreden haber günün ilk ışıklarıyla geldi. Afyonkarahisar'ın Kızıldağ köyünde yaşayan Hamza (22) ve Muhammet Can Örnek (10) isimli kardeşler hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen geri dönemeyen ikiliden haber alamayan aile üyeleri, kardeşlerin hayvan otlattıkları yere gittiklerinde hayvanları başıboş halde bulunca durumdan şüphelenerek jandarmayı aradı ve durumu bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, kardeşlerinden birisinin ayakkabısını Kızıldağ Göleti'nin kenarında bulunca bu defa arama çalışmaları gölet kenarında yoğunlaştı.

AFAD'IN TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI

Kardeşlerin gölette boğulmuş olabileceğini tahmin eden AFAD ve jandarma, gölet suyuna bakılması için bölgeye dalgıç ekibi talep etti. Olay yerine sevk edilen ekipler suyu adeta didik ararken, arama çalışmaları yaklaşık 4 saatin ardından sonuç verdi. AFAD’ın tahminleri doğru çıkarken polis kurbağa adamlar, ayakkabının bulunduğu yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde önce ağabeyi Hamza’nın ardından kardeşi Muhammet Can Örnek’in cansız bedenlerini suyun dibinde buldu.

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akşam saatlerinden itibaren evlatlarından gelecek iyi haberi bekleyen aile üyelerinin umutlu bekleyişi, gün ağardığında cansız bedenlerin bulunması ile yerini acıya bıraktı. Evlatlarının cenazelerinin teker teker sudan çıkarıldığı gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini bölgede hazır bekleyen 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Kardeşlerin cansız bedenleri sudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeşlerin serinlemek amacı ile gölete girdikleri, ardından da boğuldukları tahmin ediliyor.

Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.