Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Çengelköy Sahili’nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçerken normal seyir hızlarının üstüne çıkınca oluşturdukaları sert dalgalar sahildeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu.

İSKELE PARÇALANDI

Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir an da sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı.

GEMİLER HIZ SINIRINI AŞINCA OLUŞTU

Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, “Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Normal hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı” diye konuştu.