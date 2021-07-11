Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay'dan emsal nitelikte miras kararı geldi. Alacaklısı ölen şirket, vefat eden kişinin çocuklarının kapısını çaldı. Babalarının mirasını istemeyen çocukları, 'Tasarrufun iptali' davası açarak mirası reddetti. Asliye Hukuk Mahkemesi, mirasçıların bu talebini kabul etti. Alacaklı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, miras hayali kuran ikinci derece akrabaları üzen bir karara imza attı.

"İKİNCİ DERECEDEKİ MİRASÇILARA GEÇMEZ"

Kararda şöyle denildi:

“Türk Medeni Kanununun 612.maddesinde 'En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilen mirasın, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği, tasfiye sonunda arta kalan değerlerin ise mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceği' düzenlenmiştir. Yani murisin en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret edilen miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Bu yasal düzenleme uyarınca, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez.

Yargıtay'dan emsal karar: 24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içerisinde gideremediği durumlarda 24 saat esaslı çalışmada ara dinlenmesinin 4 saat olarak kabul edilmesinin gerektiğine hükmetti.