Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, labrador retriever cinsi köpeği ile çarşıya gelen şahıs, girdiği petshop dükkanını dağıtarak sahibine küfürler yağdırdı.

OLAYIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

İş yerinden çıkan şahıs, ardından köpeği sokaktaki vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlara büyük korku yaşatan şahıs ardından kayıplara karıştı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI KAFEDE YAKALANDI

Şahsın Akaretler’de bir kafeteryaya saklandığını tespit ederek iş yerine giden Beşiktaş polisi, şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan Habib C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Köpek ise belediye ekiplerine teslim edildi. Dehşet anları ve şahsın yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin TL Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamları sürdüren beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan 7 köpek, ilgi odağı oldu. Bu köpeklerinin beslemesinin cezasının ise 11 bin TL olduğu öğrenildi.

Van'da 6 yaşındaki çocuğu aç köpekler parçaladı Van'ın Tuşba ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan Ruken Kolcu (6), hayatını kaybetti.